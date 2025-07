Schwimm-WM: Rieder Fünfte über fünf Kilometer

Celine Rieder hat bei der Schwimm-WM in Singapur nur knapp eine Medaille verpasst. Die Vize-Europameisterin über 1500 m Freistil schlug im Freiwasserrennen über fünf Kilometer als Fünfte an, zu Bronze fehlten der 24-Jährigen aus Neckarsulm lediglich 5,2 Sekunden.

Gold schnappte sich nach ihrem Sieg über die doppelte Distanz erneut die australische Olympiazweite Moesha Johnson, die mit Rieder in Magdeburg trainiert. Silber ging bei 30,2 Grad Wassertemperatur am Palawan Beach wieder an die Italienerin Ginevra Taddeucci vor der Japanerin Ichika Kajimoto.

Die Essenerin Jeanette Spiwoks verzichtete nach Platz 15 über zehn Kilometer nach Angaben des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) aus gesundheitlichen Gründen auf den Start. Das erste Rennen war wegen schlechter Wasserqualität zweimal verschoben worden. Rieder, Weltcupzweite im April auf Ibiza, schwamm von Beginn an vorne mit, lediglich die ersten Zwei setzten sich früh ab.

Johnson hatte am Mittwoch über die olympische Distanz von zehn Kilometern den ersten WM-Titel der Frauen in Singapur ebenfalls vor Tadeucci gewonnen. Spiwoks erreichte ihr bestes WM-Ergebnis, die zweimalige Teamweltmeisterin Lea Boy stieg vor der letzten der sechs Runden aus. Die Würzburgerin geht am Samstag (2.00 Uhr MESZ) beim neuen Knock-out-Sprint wieder an den Start - zusammen mit Isabel Gose, die nach Olympia-Bronze und Kurzbahn-Gold über 1500 m Freistil im vergangenen Jahr ihr Debüt in Freiwasser gibt.

Florian Wellbrock springt zwei Tage nach seinem Triumph über zehn Kilometer am späteren Vormittag (4.00 Uhr MESZ) über die halbe Distanz erneut mit dem Olympiazweiten Oliver Klemet und Medaillenchancen ins warme Meer vor der Insel Sentosa.