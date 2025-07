Der Olympiasechste Josha Salchow hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 100 m Freistil verpasst. Dem 26-Jährigen aus Heidelberg, der bei den Sommerspielen in Paris als erster deutscher Sprinter auf dieser Strecke seit 1992 in den Endlauf geschwommen war, gelang in 47,88 Sekunden auf Platz elf der Sprung unter die Top acht nicht.