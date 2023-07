Schwimm-WM: Sjöström stellt Weltrekord nach Titelgewinn auf

Anzeige

Nur wenige Minuten nach ihrem elften WM-Titelgewinn hat Schwedens Schwimmkönigin Sarah Sjöström den siebten Weltrekord bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka aufgestellt. Die 29-Jährige, die bereits 2009 ihr erstes WM-Gold gewonnen hatte, verbesserte in 23,61 Sekunden im Halbfinale über 50 m Freistil ihre eigene Bestmarke um sechs Hundertstelsekunden. Kurz zuvor hatte die schnellste Schwimmerin der Welt bereits im Endlauf über 50 m Schmetterling triumphiert - zum fünften Mal bei einer WM.

Wenig später stellte die London-Olympiasiegerin Ruta Meilutyte aus Litauen im Halbfinale über 50 m Brust in 29,30 Sekunden den Weltrekord der Italienerin Benedetta Pilato ein. Die deutsche Rekordhalterin Anna Elendt schied als Zwölfte aus. Im letzten Rennen des Abends legte die gemischte Freistilstaffel aus Australien nach. Das Quartett um die Doppel-Olympiasiegerin Mollie O'Callaghan, die ihren fünften Titel in der Marine Messe gewann, unterbot in 3:18,83 Minuten die eigene Marke aus dem vergangenen Jahr deutlich.