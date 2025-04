Schwimmen: Märtens mit Weltrekord über 400 m Freistil

Olympiasieger Lukas Märtens hat bei den Swim Open in Stockholm einen Weltrekord über die 400 m Freistil aufgestellt. Der 23-Jährige schwamm am Samstag in Schweden eine Zeit von 3:39,96 Minuten und unterbot damit die bisherige Bestmarke von Paul Biedermann um elf Hundertstelsekunden. Dieser hatte die 400 m am 26. Juli 2009 im Hightech-Anzug in 3:40,07 Minuten absolviert.

"Ich habe mich nach dem Höhentrainingslager gut gefühlt und wusste, dass ich in Form bin – aber mit so einer Zeit habe ich wirklich nicht gerechnet", sagte Märtens, der sich bei den Olympischen Spielen in Paris Gold über diese Distanz gesichert hatte: "Der Weltrekord kam überraschend, das muss ich erst mal sacken lassen."

Im Anschluss gratulierte Biedermann umgehend. "Herzlichen Glückwunsch! Was eine krasse Leistung", schrieb der 38-Jährige bei Instagram: "Ich freue mich sehr, dass der Rekord in Sachsen-Anhalt bleibt!"

Der Magdeburger Märtens ist damit der erste Schwimmer, der diese Strecke auf der Langbahn in unter 3:40 Minuten schwamm. Zudem qualifizierte er sich damit auch für die Weltmeisterschaften im Sommer in Singapur.

Hinter Märtens rundeten Oliver Klemet und Florian Wellbrock den deutschen Dreifacherfolg ab. In Stockholm schwimmt Märtens noch über die 100 m Rücken sowie die 50, 200 und 800 m Freistil.