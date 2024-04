Schwimmen: Salchow mit deutschem Rekord zum Olympia-Ticket

Anzeige

Freistilschwimmer Josha Salchow hat mit deutschem Rekord über 100 m die Norm für die Olympischen Spiele in Paris geknackt. Bei den Berlin Swim Open unterbot der 24-Jährige aus Heidelberg, der in Australien trainiert, in 47,85 Sekunden die zwei Jahre alte Bestmarke von Rafael Miroslaw um sieben Hundertstel.

"Eine Zeit unter 48 Sekunden war auf jeden Fall das Ziel, dafür habe ich im Training zuletzt alles getan und wirklich hart gearbeitet", sagte Salchow: "So eine Zeit braucht man letztlich aber auch, um international konkurrenzfähig sein zu können. Aber ich will natürlich gern noch etwas schneller werden in den kommenden Wochen." Die nächste Chance hat er bei der DM in einer Woche an selber Stelle.