Schwimmen: Schlechte Olympia-Karten für Sun Yang

Anzeige

Skandal-Schwimmer Sun Yang wird die Olympischen Spiele 2024 in Paris wohl verpassen. Das geht aus den Qualifikations-Kriterien hervor, die der chinesische Verband am Freitag veröffentlichte. Demnach erfolgt die Nominierung auf Grundlage der Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften in Doha (2. bis 18. Februar) und den nationalen Meisterschaften (19. bis 27. April). Sun (32) ist noch bis Mai wegen Dopings gesperrt.

Der dreimalige Olympiasieger war 2020 zunächst für acht Jahre gesperrt worden, der Internationale Sportgerichtshof CAS reduzierte die Sperre später aber. Der Chinese soll bei einer unangemeldeten Dopingkontrolle am 5. September 2019 eine abgegebene Blutprobe mutwillig mit einem Hammer zerstört haben lassen.

Sun Yang war bereits 2014 positiv auf das Dopingmittel Trimetazidin getestet und mit einer Drei-Monats-Sperre belegt worden. Zuletzt hatte er immer wieder sein Interesse an einer vierten Olympia-Teilnahme betont.