Schwimmen: Zwölfjährige kann auf historischen Erfolg hoffen

Yu Zidi hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur die Chance auf einen historischen Erfolg. Die erst zwölf Jahre alte Chinesin zog am Sonntag über 200 m Lagen als Siebte der Halbfinals in 2:10,22 Minuten in den Endlauf am Montag (14.19 Uhr MESZ) ein. Sollte es die Schülerin bereits auf ihrer ersten von insgesamt drei Strecken auf das Podest schaffen, wäre sie die jüngste Medaillengewinnerin bei einem großen internationalen Schwimmwettkampf seit 1936. Damals holte die zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 m Brust.

Yu, die im Oktober 13 wird, zeigte sich nach ihrem Rennen überrascht. "Ich bin drin? Oh, ich freue mich darüber und werde weiter hart arbeiten", sagte sie. In Singapur startet die junge Chinesin außerdem noch über 200 m Schmetterling und 400 m Lagen, auf dieser Strecke hätte sie mit ihrer Zeit bei den chinesischen Meisterschaften im vergangenen Jahr bei Olympia in Paris Platz vier belegt. Über die 200 m Lagen geht am Montag jedoch der kanadische Superstar Summer McIntosh als klare Favoritin und Schnellste der Halbfinals in 2:07,39 in das Rennen.

Eigentlich müssen Schwimmerinnen und Schwimmer bei der WM mindestens 14 Jahre alt sein. Aufgrund ihrer herausragenden Zeiten erhielt Yu eine Sondererlaubnis. Ihre Begeisterung für das Schwimmen entdeckte sie als Sechsjährige, als sie der Sommerhitze entfloh. "Mein Vater hat mich mit in einen Wasserpark genommen", erzählte Yu der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, "ich habe das kühle Wasser genossen und viel Zeit in verschiedenen Pools für Kinder verbracht. Eines Tages kam ein Trainer und fragte mich, ob ich schneller schwimmen will."