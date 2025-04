Schwimmer Semechin und Engel sind Para Sportler des Jahres 2024

Die Schwimmer Elena Semechin und Taliso Engel sind Para Sportler des Jahres 2024. Die beiden Goldmedaillengewinner von Paris setzten sich bei der Wahl in ihrer jeweiligen Kategorie durch und wurden am Samstag bei der Gala des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) im Telekom Forum in Bonn ausgezeichnet.