Segeln: Herrmann beendet "Transat Jacques Vabre" als Siebter

Anzeige

Hochseesegler Boris Herrmann hat mit der Malizia-Seaexplorer die transatlantische Regatta "Transat Jacques Vabre" als Siebter abgeschlossen. Gemeinsam mit Co-Skipper Will Harris erreichte der 42-Jährige am Sonntag nach zwölf Tagen und neun Stunden die karibische Insel Martinique (6945 Kilometer). Sieger des Rennens ab Le Havre wurde in der IMOCA-Klasse der Franzose Thomas Ruyant.

Der Start des Rennens war aufgrund des Orkans "Ciaran" verschoben worden. Herrmann, in diesem Jahr Dritter beim Ocean Race, trat mit der Malizia gegen 39 Konkurrenten an.