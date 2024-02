Segler Herrmann startet bei Ocean Race Europe

Anzeige

Hochseesegler Boris Herrmann plant das nächste Abenteuer: Der 42 Jahre alte Wahl-Hamburger hat seine Teilnahme an der zweiten Ausgabe des Ocean Race Europe bestätigt. Der Startschuss fällt am 10. August 2025 vor Kiel. Herrmann und Co. sollen den Zielhafen, der noch nicht bekanntgegeben wurde, etwa sechs Wochen später erreichen.

Die Strecke wird laut der Organisatoren von der Ostsee über die Nordsee und den Ärmelkanal in den Atlantischen Ozean führen, bevor es dann ins Mittelmeer geht. Zum Einsatz kommen IMOCA-Boote. "Wir sind alle wirklich glücklich und aufgeregt, dass das Ocean Race Europe nächstes Jahr in Kiel beginnt", sagte Herrmann: "Kiel fühlt sich für mich wie zu Hause an, und ich bin hier über die Jahre aufgewachsen."

Im vergangenen Jahr hatte Herrmann beim Ocean Race um die Welt mit seiner Malizia-Crew Rang drei belegt. Im November dieses Jahres steht für den deutschen Skipper mit dem Start bei der Vendee Globe ein echtes Highlight an.