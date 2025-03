Sehnenriss: Weitspringerin Assani muss um WM-Saison bangen

Weitspringerin Mikaelle Assani muss wegen schweren Sehnenverletzungen am linken Oberschenkel operiert werden. Das teilte die Olympia-Teilnehmerin aus Baden-Baden fünf Tage nach ihrem Malheur bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn auf ihrem Instagram-Kanal mit. Durch den notwendigen Eingriff, der laut Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Montag in Heidelberg erfolgen soll, steht auch hinter Assanis Freiluft-Saison mit den Weltmeisterschaften im September in Tokio ein großes Fragezeichen.