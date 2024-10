Shiffrin: Kilde "inspiriert mich"

Skikönigin Mikaela Shiffrin hat vor ihrem Start in die Weltcup-Saison am Samstag (10.00/13.00 Uhr, Eurosport und BR) beim Riesenslalom im österreichischen Sölden ein Loblied auf ihren Verlobten Aleksander Aamodt Kilde gesungen: Der Norweger, im Januar in Wengen schwer gestürzt, muss sich demnächst einer sechsten Operation an seiner Schulter unterziehen und wird in der kommenden Saison nicht an den Start gehen.