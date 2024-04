Shiffrin und Kilde geben Verlobung bekannt

Anzeige

Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde tritt bald vor den Traualtar: Die zweimalige Olympiasiegerin Shiffrin (USA) machte via Instagram die Verlobung der beiden Alpin-Stars öffentlich. Die 29-Jährige posierte auf einem Foto glücklich lächelnd an der Seite des Norwegers - mit einem Diamantring am Finger.

Shiffrin und Kilde (31) sind seit Juni 2021 das Glamour-Paar im alpinen Ski-Zirkus. "Ja, wir sind zusammen", hatte der Gesamtweltcupsieger von 2020 damals in der Tageszeitung VG gesagt: "Wir kennen uns seit sechs Jahren - und jetzt hat es gefunkt. Es ist sehr schön."

Aus der Skiszene gab es damals eine Flut von Gratulationen - wie nun auch nach der Verlobung.