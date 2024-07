Siebenkämpferin Schäfer: "Paris wird mein letzter Tanz"

Anzeige

Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Frankfurt) beendet nach den Olympischen Spiele ihre Karriere. "Paris wird mein letzter Tanz", schrieb die 32-Jährige bei Instagram. Für die Entscheidung habe sich die Vize-Weltmeisterin von 2017 "lange" Zeit gelassen, nun könne sie sich "keinen schöneren Abschluss vorstellen, als auf der größten Sportbühne der Welt 'Lebewohl' zu sagen".

Neben WM-Silber in London gewann sie ein Jahr später noch Bronze bei der Heim-EM 2018 in Berlin, ihre Bestleistung liegt bei ganz starken 6836 Punkten. Bei Olympia in Rio wurde sie Fünfte, vor drei Jahren in Tokio Siebte - nun macht Schäfer nach ihren dritten Spielen in Paris Schluss.

Sie blicke "voller Vorfreude auf all die neuen Abenteuer und Abschnitte in meinem Leben, die nach Paris auf mich warten werden", schrieb sie, es "wird mein Moment zum Genießen".