Siebenkämpferin Thiam verzichtet auf WM-Titelverteidigung

Die zweimalige Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam wird ihren Titel bei der anstehenden Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) nicht verteidigen. "Nafis Vorbereitung wurde durch Probleme mit ihrer Achillessehne gestört und nach verschiedenen Beratungen mit ihrem Team hat sie beschlossen, durch die Teilnahme in Budapest keine Verschlimmerung des Problems zu riskieren", erklärte das Management der Belgierin in einer Mitteilung am Mittwoch.

Thiam wolle sich stattdessen vollständig auf die Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris 2024 konzentrieren. Dort will die 28-Jährige als erste Siebenkämpferin den dritten Titel in Folge holen. Zwei aufeinanderfolgende Siege hat ebenfalls die Amerikanerin Jackie Joyner-Kersee vorzuweisen.