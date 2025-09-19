Siebenkampf: Hall auf Goldkurs, Sprengel Halbzeit-Neunte

Topfavoritin Anna Hall (USA) geht bei der Leichtathletik-WM im Siebenkampf als Führende in den entscheidenden zweiten Wettkampftag. Die US-Amerikanerin hat nach vier Disziplinen 4154 Punkte gesammelt und damit schon einen ordentlichen Vorsprung im Kampf um Gold. Titelverteidigerin Katarina Johnson-Thompson (3893/Großbritannien) lauert zunächst auf Rang drei, die dreimalige Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) liegt nur auf Platz sechs (3818) - kann aber am Samstag eine Aufholjagd starten.

Hall hat in dieser Saison mit 7032 Zählern bereits die magische 7000-Punkte-Marke geknackt, damit liegt die 24-Jährige auf dem geteilten zweiten Platz der ewigen Weltbestenliste. Nur Weltrekordlerin Jackie Joyner-Kersee (7291/USA) hat jemals mehr Punkte geholt.

Die deutsche Meisterin Sandrina Sprengel (Stuttgart) erwischte einen richtig guten ersten Tag, die 21-Jährige liegt bei ihrem WM-Debüt zunächst auf Rang neun. Die U20-Europameisterin von 2023 kann mit ihren Stärken im Weitsprung, Speerwurf und über die abschließenden 800 m am zweiten Wettkampftag noch Plätze gutmachen.

Vanessa Grimm (Frankfurt) musste den Wettkampf vorzeitig abbrechen, nachdem sich die 28-Jährige beim Hochsprung verletzt hatte.