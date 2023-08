Siebenkampf: Weißenberg darf träumen, Schäfer raus

Anzeige

Sophie Weißenberg (Leverkusen) darf bei der Leichtathletik-WM in Budapest im Siebenkampf von einer Medaille träumen. Nach vier Disziplinen übernachtet die 25-Jährige mit 3877 Punkten auf Platz fünf. Auf Rang drei fehlen der 25-Jährigen nur 23 Zähler. Weißenberg präsentierte sich besonders stark im Hochsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,86 m, auch die 13,97 m mit der Kugel waren stark für die Psychologie-Studentin.

"Ich bin ganz happy. Ich schaue aber nicht auf die Punkte, die schaue ich mir erst nach den 800 m am Sonntag an", sagte Weißemnberg im ZDF.

Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt) trat zu den 200 m zum Abschluss des ersten Tages aus "gesundheitlichen Gründen" nicht mehr an, Vanessa Grimm (3599/Königstein) liegt vor den abschließenden drei Disziplinen auf Platz 15.

In Führung liegt Topfavoritin Anna Hall, die US-Amerikanerin hat bisher 3998 Punkte gesammelt. Vize-Weltmeisterin Anouk Vetter (Niederlande) liegt derzeit nur auf Rang sieben, kann aber am zweiten Tag noch eine Aufholjagd hinlegen. Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) ist verletzungsbedingt nicht am Start.