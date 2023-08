Siebenkampf: Weißenberg verliert Bronze aus den Augen

Anzeige

Sophie Weißenberg (Leverkusen) hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest im Siebenkampf kaum noch Chancen auf eine Medaille - peilt aber über die abschließenden 800 m am Abend (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) ein Top-Ergebnis an. Nach sechs Disziplinen und einem starken Speerwurf auf 48,51 m rückte die 25-Jährige mit 5588 Punkten auf Rang vier vor. Allerdings: Weißenberg gilt nicht als die beste 800-m-Läuferin.

Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt) hatte ihren Siebenkampf vor den 200 m am Samstagabend wegen Kniebeschwerden beendet, Vanessa Grimm (4479/Königstein) liegt vor dem Endspurt auf Platz 13.

Gold, Silber und Bronze machen wohl die Favoritinnen unter sich aus. Als Führende geht die die britische Ex-Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (5710) in die 800 m, dahinter lauern Vize-Weltmeisterin Anouk Vetter (5684/Niederlande) und Anna Hall (5667/USA). Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) ist verletzungsbedingt nicht am Start.