Sieg auch mit der Staffel: Lyles macht WM-Triple perfekt

Sprint-König Noah Lyles hat als erster Leichtathlet seit Usain Bolt das WM-Triple über 100 m, 200 m und die 4x100 m perfekt gemacht. Der US-Amerikaner feierte in der Staffel mit den Ex-Weltmeistern Christian Coleman und Fred Kerley sowie Brandon Carnes seinen dritten Titel in Budapest.

Das US-Quartett lief am Samstag in 37,38 Sekunden vor Italien mit Olympiasieger Marcell Jacobs (37,62) und Jamaika (37,76) ins Ziel ein. Zuletzt hatte der Jamaikaner Bolt bei der WM 2015 in Peking diese drei Titel gleichzeitig gewonnen.

Die Staffel des Deutschen Leichtathletik-Bundes (DLV) war am Freitag im Vorlauf nach einem verpatzten Wechsel ausgeschieden.