Sieg im Sprint: Márquez wieder Gesamtführender

Altmeister Marc Márquez hat in der MotoGP wieder die Gesamtführung übernommen. Der Spanier gewann am Samstag den Sprint in Katar vor seinem jüngeren Bruder Alex (beide Ducati) und verdrängte diesen damit auch im Klassement wieder von der Spitzenposition. Nach seinem vierten Sprintsieg der Saison liegt Marc Marquez mit 98 Zählern nun wieder zwei vor Alex.

Weltmeister Jorge Martín belegte bei seiner Rückkehr den 16. Platz. Martín, zur neuen Saison von Ducati zu Aprilia gewechselt, war in der Vorbereitung gleich zweimal gestürzt und hatte sich Frakturen in beiden Händen sowie im linken Fuß zugezogen. Der 27-Jährige verpasste dadurch die WM-Läufe in Buriram/Thailand, Termas de Río Hondo/Argentinien und Austin/USA.