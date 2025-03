Sieg von Jeanmonnot: Preuß büßt an Vorsprung ein

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka im Kampf um das Gelbe Trikot einen Rückschlag kassiert. Beim Sieg ihrer Konkurrentin Lou Jeanmonnot im Massenstart musste sich die 31-Jährige nach zwei Strafrunden mit Platz fünf (+54,6 Sekunden) begnügen. In der Gesamtwertung schrumpfte der Vorsprung von Preuß auf die Französin vor den abschließenden drei Rennen am Holmenkollen damit von 60 auf magere 20 Punkte.

"Mich ärgert der Fehler beim letzten Schießen ein bisschen", sagte Preuß am ZDF-Mikrofon. Bei zwei Fehlern sei sie aber "definitiv zufrieden" mit Platz fünf: "Noch habe ich einen kleinen Vorteil."

Nach Platz drei im verkürzten Einzel am Donnerstag war Preuß im slowenischen Schneetreiben mit frischem Rückenwind in das Rennen der besten 30 gestartet. Doch während die starke französische Konkurrenz um Jeanmonnot beim ersten Anschlag fehlerfrei blieb, musste Preuß direkt eine Extrarunde laufen. Nach dem zweiten Schießen betrug der Rückstand von Preuß zu Jeanmonnot bereits über 40 Sekunden.

Preuß, die auch um die kleine Kristallkugel in der Massenstart-Wertung läuft, kämpfte sich in der Folge aber wieder nach vorne. Beim abschließenden Schießen war dann sogar wieder der Sprung auf das Podest möglich - ein weiterer Fehler ließ diesen Traum aber platzen.

Selina Grotian (3 Strafrunden), neben Preuß die einzige weitere DSV-Athletin im Feld, lag nach zwei Fehlern beim ersten Schießen früh zurück. Am Ende belegte die 20-Jährige Rang zehn (+1:08,5 Minuten).

Im Duell um Gelb wird es nun beim Weltcupfinale in Oslo noch im Sprint, der Verfolgung und einem weiteren Massenstart ernst. Zuvor stehen aber noch weitere Rennen in Slowenien auf dem Programm. Ab 15.45 Uhr bestreiten die Männer ihren Massenstart. Fehlen wird dabei Johannes Thingnes Bö, der Norweger muss auf der Zielgeraden seiner Karriere eine Krankheitspause einlegen. Am Sonntag runden die Single-Mixed- (12.05 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.50 Uhr/alle ZDF und Eurosport) die Wettkämpfe auf der Pokljuka ab.