Sigulda: Wendl/Arlt feiern ersten Saisonsieg

Die sechsmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt sind zum Start ins neue Jahr zu ihrem ersten Saisonsieg gerast. Das bayerische Doppelsitzer-Duo setzte sich auf der anspruchsvollen Bahn im lettischen Sigulda vor den Lokalmatadoren Martins Bots/Roberts Plume (+0,101 Sekunden) und den Österreichern Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,292) durch und feierte den ersten Weltcuperfolg seit Mitte Dezember 2023.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart war es für Wendl/Arlt im vierten Saisonrennen der zweite Podestplatz in Folge. "So kann man reinstarten in das neue Jahr", sagte ein glücklicher Wendl: "Wir hatten diese Woche ein gutes Gefühl. Wir hatten wirklich viel Spaß."

Rekordweltmeister Toni Eggert (Ilsenburg) und Florian Müller (Oberwiesenthal) mussten ihre Führung im Gesamtweltcup derweil an Bots/Plume abgeben. Das neue Duo verpasste auf Rang fünf zum zweiten Mal in Folge das Podest. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) kamen drei Wochen nach ihrem ersten Weltcupsieg in Oberhof nach einem Fahrfehler im ersten Lauf nur auf Rang 14.

Auch bei den Frauen verloren Jessica Degenhardt (Altenberg) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) ihre Führung im Gesamtweltcup. Die Weltmeisterinnen kamen nach einem verkorksten ersten Lauf erstmals nicht auf das Podest und landeten beim dritten Sieg in Serie der Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp nur auf dem enttäuschenden sechsten Rang.

Für Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (Ilmenau/Feilnbach) war der Weltcup nach einem Sturz im ersten Lauf früh beendet.