Single-Mixed-Staffel: Platz drei für Grotian und Strelow

Selina Grotian und Justus Strelow haben beim Heimweltcup in Oberhof für die ersehnte Podiumsplatzierung gesorgt. Nach den zahlreichen Enttäuschungen in den Einzelrennen am Rennsteig belegte das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor 16.000 begeisterten Fans hinter Finnland und Frankreich den dritten Platz.

Grotian vergab den möglichen zweiten Erfolg einer deutschen Single-Mixed-Staffel beim letzten Schießen. Insgesamt leisteten sich Grotian und Strelow elf Nachlader und lagen so 24,9 Sekunden hinter den siegreichen Finnen (0+5) und Frankreich (0+8/+5,8 Sekunden).

Den bisher einzigen Weltcup-Erfolg hatte eine deutsche Single-Mixed-Staffel vor knapp einem Jahr in Antholz gefeiert. Damals war neben Strelow Vanessa Voigt dabei gewesen, die die Wettkämpfe am Rennsteig aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte. Voigt und Strelow waren zu Saisonbeginn in Kontiolahti zudem Dritte geworden.

Das letzte Rennen in Oberhof findet um 14.30 Uhr (ZDF und Eurosport) statt: In der Mixed-Staffel sind für den DSV Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Philipp Nawrath und Danilo Riethmüller am Start. Zum Saisonauftakt war das deutsche Quartett Vierter geworden.