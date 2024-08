Skateboard: Edtmayer im Vorlauf raus - Palmer gewinnt erneut

Anzeige

Skateboarder Tyler Edtmayer hat bei den olympischen Spielen in Paris als letzter deutscher Starter das Finale in der Disziplin Park verpasst. Der 23-Jährige aus Inningen erreichte im Vorlauf auf dem Place de la Concorde einen Bestwert von 78,20 Punkten und hatte damit frühzeitig keine Chancen mehr, unter die besten acht zu kommen, die sich für den Lauf um die Medaillen qualifizierten. Die Qualifikation beendete er auf dem 17. Rang. Insgesamt traten in der Qualifikation 22 Athleten an.

Den Sieg im Finale sicherte sich wie schon 2021 in Tokio der 21 Jahre alte Australier Keegan Palmer mit einem Bestwert von 93,11. Tom Schaar (USA/92,23) gewann Silber, Augusto Akio (Brasilien/91,85) Bronze. Im Park-Wettbewerb müssen die Skater innerhalb von 45 Sekunden in einer großen Betonschüssel möglichst anspruchsvolle Tricks an den Hindernissen und Kanten zeigen.

Edtmayer erreichte seinen Bestwert, der in der zweiten von vier Vorlauf-Gruppen startete, mit seinem zweiten Versuch. Im Zwischenranking war er aber bereits nur auf dem zehnten Platz gelandet, die Finalträume waren damit bereits geplatzt. In seinem dritten und letzten Versuch stürzte der Deutsche von seinem Board. Edtmayer war der einzige männliche Skater, der für Deutschland an den Start gegangen war.

Im Park-Wettbewerb der Frauen hatte Lilly Stoephasius ebenfalls den Einzug ins Finale verpasst, die Street-Disziplin fand ohne deutsche Beteiligung statt. Die deutschen Skater warten seit der Einführung der Disziplin bei den Spielen 2021 in Tokio noch auf eine Finalteilnahme. Auch in Japan hatten Edtmayer und Stoephasius die Endläufe verpasst.