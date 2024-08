Skateboard: Stoephasius verpasst Olympia-Finale - Trew siegt

Anzeige

Es hat wieder nicht gereicht: Wie schon 2021 hat Lilly Stoephasius den Finallauf der Skateboarderinnen in der Disziplin Park bei den Olympischen Spielen verpasst. Im Vorlauf auf dem Pariser Place de la Concorde schaffte Stoephasius einen Bestwert von 74,40 Punkten. Damit hatte sie vorzeitig keine Chance mehr, noch unter die Top acht zu kommen, die sich für das Finale qualifizierten. Am Ende belegte Stoephasius Rang 14.

Die Goldmedaille ging an die 14 Jahre alte Olympia-Debütantin Arisa Trew (Australien/93,18 Punkte), Als erste Skaboarderin zeigte sie im Finale einen 900er - also einen Sprung mit zweieinhalb Umdrehungen. Silber sicherte sich die zwei Jahre ältere Cocona Hiraki (Japan/92,63 Punkte). Die Britin Sky Brown, die in Tokio 2021 als damals 13-Jährige und somit jüngste britische Teilnehmerin an Sommerspielen die Bronzemedaille holte, wurde erneut Dritte (92,31 Punkte).

Schon direkt nach ihrem Heat, als sie zwischenzeitlich auf Platz sieben lag, hatte Stoephasius eine Vorahnung über ihr Schicksal: "Es geht wohl nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe. Das Finale wäre cool gewesen." Mit ihrer Leistung zeigte sie sich nicht "zu hundert Prozent" zufrieden, "aber ich würde nicht sagen, dass es schlecht gelaufen ist."

Am stärksten zeigte Stoephasius sich in ihrem dritten Run, das Publikum bejubelte ihre Stunts. Am Rand der Bowl hielt die 17-Jährige danach lachend ihr Board in die Höhe. "Es war wirklich toll, das hier mit Fans zu erleben", sagte sie.

Insgesamt traten in der Qualifikation am Dienstag 22 Athletinnen an. Die beste Leistung zeigte dabei die Japanerin Kokona Hiraki (88,07 Punkte), die 2021 Olympia-Silber gewonnen hatte. Um die Medaillen geht es in Paris am späten Nachmittag ab 17.30 Uhr. Im Park-Wettbewerb müssen die Skaterinnen innerhalb von 45 Sekunden inmitten einer großen Betonschüssel möglichst anspruchsvolle Tricks an den Hindernissen und Kanten zeigen.

Bei Olympia 2021 in Tokio hatte Stoephasius den Finallauf als Neunte hauchdünn verpasst. Bei der olympischen Premiere der Skateboarderinnen und Skateboarder war sie damals im Alter von 14 Jahren als jüngste deutsche Athletin an den Start gegangen.

Am Mittwoch tragen auch die Männer ihren Wettbewerb in der Park-Disziplin aus. In der Qualifikation, die um 12.30 Uhr beginnt, ist als einziger deutscher Starter Tyler Edtmayer dabei.