Skateboard-WM: Stoephasius im Halbfinale - Edtmayer raus

Die deutsche Skateboarderin Lilly Stoephasius hat bei der WM der olympischen Disziplin Park in Rom das Halbfinale erreicht. Im Frauen-Viertelfinale schaffte die 16-jährige Berlinerin als 15. haarscharf den Sprung in die Top 16 und qualifizierte sich für die Vorschlussrunde am Samstag (15.20 Uhr). Zuvor hatte Tyler Edtmayer das Halbfinale knapp verpasst, der 22-Jährige aus Inningen musste sich im Männer-Wettkampf mit Rang 18 begnügen.

Stoephasius und Edtmayer hatten den Deutschen Rollsport- und Inline-Verband (DRIV) bereits bei der Olympia-Premiere in Tokio vertreten. Damals sorgte Edtmayer für Aufsehen, weil er trotz eines gebrochenen Armes gestartet war.

Bei der WM in Rom geht es auch darum, mit einer möglichst guten Platzierung weitere Punkte für die Qualifikationsrangliste für Paris 2024 zu sammeln.

Tagesstärkster Skateboarder war der Brasilianer Pedro Barros, bei den Frauen zeigte die Japanerin Kokona Hiraki die beste Performance. Beide hatten bei den Sommerspielen in Tokio Silber gewonnen.

Titelverteidiger Jagger Eaton (USA) löste als Neunter das Halbfinalticket, Olympiasiegerin Sakura Yosozumi (Japan) zog als Sechste in die nächste Runde ein. Weltmeisterin Sky Brown (Großbritannien) hatte kurz vor dem Event wegen einer Verletzung am Bein absagen müssen.