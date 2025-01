Der deutsche Skeleton-Pilot Lukas Nydegger hat seinen Titel bei der Junioren-WM in St. Moritz/Schweiz erfolgreich verteidigt. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Dänen Rasmus Johansen durch und sicherte sich wie im Vorjahr die Goldmedaille. Der Jugend-Olympiasieger von 2020 hatte bereits am Freitag die Premiere des Mixed-Wettbewerbs gemeinsam mit Viktoria Hansova gewonnen.