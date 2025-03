Skeleton-WM: Grotheer zur Halbzeit Vierter - Weston führt

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer muss bei der WM in Lake Placid um die erfolgreiche Titelverteidigung bangen. Der dreimalige Weltmeister im Einzel liegt nach zwei von vier Läufen im Olympia-Eiskanal von 1932 und 1980 auf dem vierten Platz und steht vor den entscheidenden Läufen am Freitag (ab 16.45 Uhr/sportschau.de) unter Zugzwang.

Grotheer ist zur Halbzeit mit 1,03 Sekunden Rückstand auf den britischen Ex-Weltmeister Matt Weston (1:49,02 Minuten) Vierter. Weltcup-Gesamtsieger Weston liegt vor seinem Landsmann Marcus Wyatt (+ 0,89) klar auf Goldkurs. Der Olympia-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg/+ 1,01) hat wie Grotheer Chancen auf eine Medaille. Felix Keisinger (Königssee) auf dem 13. Rang (+ 2,17) muss sich für eine Top-10-Platzierung steigern.

Am Donnerstag starten noch die Frauen um Olympiasiegerin Hannah Neise in den Einzelwettkampf. Im Vorjahr hatte Neise auf ihrer Heimbahn in Winterberg zusammen mit Grotheer Mixed-Gold gewonnen und war im Einzel auf den dritten Platz gefahren. Auch Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland) und Susanne Kreher (Oberbärenburg) rechnen sich auf der anspruchsvollen Bahn am Mount Van Hoevenberg Medaillenchancen aus.