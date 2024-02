Ski alpin: Gut-Behrami gewinnt Hundertstel-Krimi in Soldeu

Anzeige

Ski-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami hat sich mit ihrem dritten Sieg in Serie an die Spitze des Gesamtweltcups gesetzt. Die 32 Jahre alte Schweizerin raste beim Riesenslalom in Soldeu/Andorra in einem wahren Hundertstel-Krimi noch von Halbzeit-Rang neun zu ihrem 43. Weltcup-Erfolg.

Sie lag letztlich 0,01 Sekunden vor der Neuseeländerin Alice Robinson - trotz eines gröberen Fehlers im Finale kurz vor dem Ziel. Dritte wurde AJ Hurt (USA) mit einem Rückstand von 0,15 Sekunden auf Gut-Behrami. Emma Aicher verpasste den zweiten Lauf der Top 30 als 32. des ersten Durchgangs um 0,20 Sekunden.

Mit ihrem neunten Erfolg im "Riesen", dem vierten in diesem Winter, entriss Gut-Behrami der angeschlagen pausierenden Ski-Königin Mikaela Shiffrin die Führung in der Gesamtwertung, in der sie jetzt fünf Punkte vor der Amerikanerin liegt. Ob Shiffrin zum Speed-Triple in Crans Montana ab Freitag ihr Comeback geben wird, ist offen.