Ski alpin: Italiener Franzoso stirbt nach Trainingssturz

Der alpine Skirennsport trauert um Matteo Franzoso: Der Italiener ist nach einem schweren Trainingssturz im chilenischen La Parva gestorben. Das teilte der italienische Wintersportverband FISI am Montag mit. Der 25-jährige Franzoso hatte seit Samstag im künstlichen Koma gelegen, nachdem er zu Fall gekommen und mit dem Kopf gegen einen Zaun gerauscht war.

Franzoso wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der 50 Kilometer entfernten Hauptstadt Santiago gebracht. Am Dienstag wäre Franzoso 26 Jahre alt geworden. Sein Debüt im Weltcup hatte er 2021 gegeben, zwei Mal schaffte Franzoso es in die Top 30.

"Dies ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport", sagte FISI-Präsident Flavio Roda: "Es ist eine Tragödie, die uns in die Lage versetzt, die wir vor knapp einem Jahr hatten, als Matilde Lorenzi starb. Es ist absolut notwendig, alles zu tun, um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nie wieder ereignen."

Die 19-jährige Lorenzi war im vergangenen Oktober am Schnalstaler Gletscher in Südtirol nach einem Sturz auf den Kopf verstorben.