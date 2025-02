Ski-WM: Haaser erleidet Kreuzbandriss

Die österreichische Skirennläuferin Ricarda Haaser hat sich bei ihrem Sturz im WM-Super-G am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) wenige Stunden nach dem Rennen mitteilte, erlitt die 31 Jahre alte WM-Dritte in der Kombination von 2023 im rechten Knie einen Kreuzband- und einen Meniskusriss.

Haaser wurde umgehend zur Operation in eine Klinik nahe Innsbruck geflogen. Die Tirolerin war bei dem Rennen, das überraschend ihre Teamkollegin Stephanie Venier gewann, bei einem Sprung in Rücklage geraten und konnte einen Sturz nicht mehr verhindern. Sie hätte noch in der Abfahrt, der Team-Kombination sowie im Riesenslalom starten sollen.