Ski-WM: Shiffrin verzichtet auf Teamkombination

Das Dream Team ist gesprengt, Skikönigin Mikaela Shiffrin verzichtet bei der WM auf ihre mögliche Teilnahme in der Teamkombination an der Seite von Lindsey Vonn. Das gab die US-Amerikanerin am Dienstag bei X bekannt. "Ich muss meine Energie auf das Riesenslalom- und Slalomrennen konzentrieren", schrieb Shiffrin bei X.