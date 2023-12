Skicross: Hronek und Wilmsmann auf dem Podium

Anzeige

Die deutschen Skicrosser haben beim Weltcup in Innichen/Italien einen erfolgreichen Jahresabschluss gefeiert. Tim Hronek fuhr am Freitag auf den zweiten Platz und sorgte gemeinsam mit Florian Wilmsmann, der Dritter wurde, für die ersten Podiumsplatzierungen der Männer in diesem Winter.

Für Hronek war es sogar das erste Podest seit dem März 2021. Wilmsmann, in der vergangenen Saison Dritter der Gesamtwertung, fuhr zum neunten Mal in seiner Weltcup-Karriere unter die besten drei. In diesem Winter hatte aus dem deutschen Kader zuvor nur Daniela Maier bei ihrem Sieg in Val Thorens vor zwei Wochen das Podium erreicht.

Am Freitag scheiterte die Olympiadritte wie auch schon am Vortag im Halbfinale und wurde am Ende Siebte. Den Sieg sicherte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere die Schweizerin Sixtine Cousin, bei den Männern triumphierte erstmals in dieser Saison Terence Tchiknavorian aus Frankreich.

Die nächsten Rennen finden erst im neuen Jahr statt. In jeweils zwei Rennen gehen Männer und Frauen am 20. und 21. Januar im kanadischen Nakiska an den Start.