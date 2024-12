Skicross: Maier gewinnt erneut

Skicrosserin Daniela Maier hat ihr traumhaftes Wochenende gekrönt und beim Weltcup im italienischen Innichen auch das zweite Rennen gewonnen. Einen Tag nach ihrem ersten Saisonsieg setzte sich die 28-Jährige aus Urach am Samstag vor Jole Galli aus Italien und der Französin Marielle Berger Sabbatel durch und sicherte sich im letzten Weltcup des Jahres das Gelbe Trikot der Gesamtweltcupführenden.

"Es ist so verrückt", sagte Maier: "Ich bin wirklich stolz und glücklich, jetzt kann Weihnachten kommen." Für die Olympia-Dritte von 2022 war es bereits der vierte Podestplatz in diesem Winter nach einem zweiten und dritten Rang zum Auftakt in Val Thorens/Frankreich.

Bei den Männern verpasste Florian Wilmsmann (Hartpenning) nach seinem Sieg am Vortag eine erneute Podestplatzierung. Der 28-Jährigen stürzte in Führung liegend im Halbfinale und verpasste so den Einzug in das Rennen der besten vier. Im kleinen Finale sicherte sich Wilmsmann, in der vergangenen Saison Vierter der Gesamtwertung, dann den fünften Rang und verteidigte seine Führung im Gesamtweltcup. Den Sieg sicherte sich der Kanadier Reece Howden.