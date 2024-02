Skicross: Rückschlag für Wilmsmann

Anzeige

Skicrosser Florian Wilmsmann mischt trotz verpasster Spitzenplätze weiter munter mit im Kampf um den Gesamtweltcup. Der 28-Jährige verpasste zwar die Finalläufe auf der Reiteralm in Österreich, sammelte mit den Plätzen fünf und sechs aber wertvolle Punkte.

Der Rückstand des Gesamt-Dritten auf den führenden Kanadier Reece Howden beträgt jetzt 52 Punkte. Im März stehen noch ein Weltcup-Rennen in Veysonnaz/Schweiz und zwei beim Saisonfinale in Idre Fjäll/Schweden auf dem Programm.

Im ersten Rennen auf der Reiteralm am Samstag büßte der WM-Zweite Wilmsmann nach einer nachträglichen Rückversetzung im Halbfinale wertvolle Punkte ein. Im zweiten Rennen tags darauf fühlte er sich im Halbfinale selbst durch den Franzosen Youri Duplessis Kergomard behindert, reklamierte aber vergeblich.

Das erste Rennen gewann der Schwede Erik Mobärg, Tobias Müller wurde Zehnter. Im zweiten Rennen lag Duplessis Kergomard vorne, Niklas Bachsleitner wurde Siebter.

Johanna Holzmann verpasste ihr bestes Weltcup-Ergebnis als Siebte am Sonntag beim ersten Sieg der Kanadierin Brittany Phelan knapp. Das Rennen der Frauen am Samstag wurde wegen starker Schneefälle in der Nacht zuvor aus Sicherheitsgründen abgesagt.