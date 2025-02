Skicross: Wilmsmann auf dem Podium

Skicrosser Florian Wilmsmann hat sich beim ersten von zwei Weltcup-Rennen im italienischen Val di Fassa seine vierte Podestplatzierung des Winters gesichert und die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der 28-Jährige, in dieser Saison bereits zweimal siegreich, musste sich am Samstag nur den beiden Schweizern Ryan Regez und Alex Fiva geschlagen geben und kam auf den dritten Rang.

Mit nun 575 Punkten führt Wilmsmann den Gesamtweltcup vor dem Italiener Simone Deromedis (559) an. Beim Saisonauftakt in Val Thorens war der WM-Zweite von 2023 als Zweiter bereits auf das Podium gefahren. Sein erster Saisonsieg gelang Wilmsmann kurz vor Weihnachten in Innichen, Mitte Januar gewann er dann auch auf der Reiteralm.

Eine Enttäuschung erlebte diesmal Daniela Maier. Die zweimalige Saisonsiegerin, außerdem dreimal Zweite und einmal Dritte, schied bereits im Viertelfinale aus und musste als Neunte gegenüber Tagessiegerin Marielle Thompson aus Kanada einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtweltcup hinnehmen. Beste Deutsche war am Samstag Veronika Redder, die 20-Jährige erreichte erstmals in ihrer Karriere das Halbfinale und belegte am Ende den siebten Rang.

Am Sonntag (Männer 12.10 Uhr, Frauen 12.34 Uhr/Eurosport) steht im Val di Fassa für Männer und Frauen ein weiterer Weltcup auf dem Programm. Die Weltmeisterschaften der Ski Freestyler finden vom 17. bis zum 30. März in St. Moritz/Schweiz statt.