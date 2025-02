Skicrosser im Val di Fassa ohne Podest

Die deutsche Skicross-Mannschaft hat die nächsten Podestplatzierungen des Winters verpasst. Beim zweiten Weltcup-Rennen im italienischen Val di Fassa kam Florian Wilmsmann als bester Deutscher nach seinem Aus im Halbfinale auf Rang fünf. Der 28-Jährige, der am Vortag als Dritter zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest gefahren war, verlor damit auch seine Führung im Gesamtweltcup an Simone Deromedis. Der Italiener wurde Zweiter hinter dem Kanadier Reece Howden.

Eine Enttäuschung erlebte zudem Daniela Maier. Die zweimalige Saisonsiegerin, außerdem dreimal Zweite und einmal Dritte, schied wie schon am Samstag bereits im Viertelfinale aus und musste als Zehnte erneut einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtweltcup hinnehmen. Beste Deutsche war auch am Sonntag Veronika Redder, die 20-Jährige erreichte erneut das Halbfinale und belegte am Ende den achten Rang.

Nächste Weltcup-Station für die Skicrosser ist vom 26. Februar bis 1. März das georgische Gudauri. Die Weltmeisterschaften der Ski Freestyler finden vom 17. bis zum 30. März in St. Moritz/Schweiz statt.