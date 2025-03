Skicrosser tragen deutsche WM-Hoffnungen

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht bei den Weltmeisterschaften im Freestyle, Freeski und Skicross mit einem 15-köpfigen Aufgebot an den Start. Medaillenchancen in St. Moritz, wo zeitgleich (bis 30. März) auch die Titelkämpfe im Snowboard ausgetragen werden, haben vor allem die Skicrosser. Angeführt wird das Team von der Olympiadritten Daniela Maier und Florian Wilmsmann, der nach drei Saisonsiegen als Führender im Weltcup anreist.

Auch für Heli Herdt, DSV-Sportdirektor für Skicross und Freeski, gehören Wilmsmann und die zweimalige Saisonsiegerin Maier "aufgrund ihrer Vorleistungen in den Kreis der Medaillenkandidaten". Beide seien "mit dieser Situation vertraut und gehen mit dem notwendigen Fokus in die Rennen", ergänzte er. Darüber hinaus betonte Herdt die "konstant guten Leistungen" von Freeskierin Muriel Mohr. Die 18-Jährige landete im Big Air in diesem Winter bereits zweimal auf dem Podest.

Für die Freeskier beginnt die WM am Dienstag mit der Qualifikation auf der Buckelpiste (Moguls). Die Finals im Skicross werden am Samstag (Einzel) und am Sonntag (Team) ausgetragen. - Das deutsche Aufgebot:

Skicross: Luisa Klapprott (Samerberg), Daniela Maier (Urach), Veronika Redder (Glonn); Tim Hronek (Unterwössen), Tobias Müller (Fischen), Cornel Renn (Hindelang), Florian Wilmsmann (Hartpenning)

Slopestyle/Big Air: Muriel Mohr (Kirchheim), Vincent Veile (Ulm)

Halfpipe: Sabrina Cakmakli (Oberammergau)

Moguls (Buckelpiste): Annika Merz, Hanna Weese, Linus Merz, Nicolas Weese (alle Wiesloch)

Aerials (Springen): Emma Weiss (Zollernalb)