Skicrosser Wilmsmann holt seinen zweiten Saisonsieg

Florian Wilmsmann hat den starken deutschen Skicrossern den vierten Sieg im laufenden Weltcup-Winter beschert. Beim ersten von zwei Rennen auf der Reiteralm in der Steiermark fuhr der 28 Jahre alte Sportsoldat vom Tegernsee in überlegener Manier zu seinem zweiten Erfolg in dieser Saison. "Ich bin happy mit dem gesamten Rennen", sagte Wilmsmann, der seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausbaute.

Wilmsmann war bei Kaiserwetter eine Klasse für sich, bereits vor dem Finale, in dem er sich klar vor dem Franzosen Melvin Tchiknavorian und dem Italiener Yanick Gunsch durchsetzte, hatte er alle seinen Heats gewonnen. Beim Saisonauftakt in Val Thorens war der WM-Zweite von 2023 als Zweiter bereits auf das Podium gefahren. Sein erster Saisonsieg gelang ihm kurz vor Weihnachten in Innichen.

Eine böse Überraschung erlebte diesmal Daniela Maier. Die zweimalige Saisonsiegerin, außerdem einmal Zweite und einmal Dritte in den bisherigen sechs Rennen, schied bereits im Viertelfinale als Viertplatzierte in ihrem Heat aus. Dennoch behauptete sie knapp ihre Führung im Gesamtweltcup.

Maiers Teamkollegin Luisa Klapproth stürzte im Halbfinale und im kleinen Finale. Die 22-Jährige erreichte damit Platz acht im Endklassement - ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis. Hannah Schmidt aus Kanada feierte ihren vierten Sieg.

Am Freitag (Frauen 10.30, Männer 10.55 Uhr/ARD Livestream und Eurosport) findet auf der Reiteralm ein weiteres Rennen statt.