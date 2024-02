Skifliegen: Qualifikation in Oberstdorf abgesagt

Anzeige

Starker Wind hat zum Auftakt des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf zur Absage der Qualifikation gesorgt. An der Heini-Klopfer-Schanze war am Mittag bereits das gesamte Training gestrichen worden, kurz vor Beginn wurde dann auch die für 16.45 Uhr geplante Ausscheidung für das erste Einzel gestrichen.

"Wir haben sehr unbeständige Windbedingungen. Besonders am Schanzentisch sind die Böen sehr stark. Das ist auf der Skiflugschanze ein noch größeres Risiko als auf den Großschanzen", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile.