Skilanglauf: Carl Neunte in Schweden - Diggins siegt

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat im vierten Wettkampf der Saison ihr drittes Top-Ten-Ergebnis erzielt. Die 28-Jährige landete im schwedischen Gällivare über zehn Kilometer auf dem neunten Rang. Ihren 15. Weltcupsieg holte bei zweistelligen Minusgraden die Amerikanerin Jessie Diggins, die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig kam in der von ihr weniger geliebten freien Technik nicht über den 20. Platz hinaus.

Carl (Zella-Mehlis) hatte nach 25:50,7 Minuten eine gute Minute Rückstand auf Diggins, die deutlich vor den Schwedinnen Ebba Andersson, Moa Ilar und Emma Ribom gewann. Sofie Krehl (Oberstdorf) und Pia Fink (Bremelau) landeten noch vor Hennig auf den Rängen 15 und 17, Junioren-Weltmeisterin Helen Hoffmann (Oberhof) überzeugt bei ihrem Weltcupdebüt auf dem 28. Platz.

Teamsprint-Olympiasiegerin Carl hatte schon am Auftaktwochenende in Kuusamo in den Distanzrennen als Sechste und Achte überzeugt. Im Gesamtweltcup liegt sie nun auf Rang sieben, Hennig ist Neunte.