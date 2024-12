Skilanglauf: Gimmler/Rydzek verpassen Podest knapp

Die Skilangläuferinnen Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben beim Weltcup-Teamsprint in Davos nur knapp das Podest verpasst. Im Finale des Wettbewerbs im freien Stil landeten die beiden Oberstdorferinnen am Freitagabend auf dem vierten Platz, zu Rang drei fehlten ihnen lediglich 0,4 Sekunden.

Den Sieg sicherten sich die Schwedinnen Emma Ribom und Jonna Sundling vor Norwegen (+3,7) und der Schweiz (+4,5). Das zweite deutsche Duo mit Sofie Krehl (Oberstdorf) und Anna-Maria Dietze (Neuhausen) kam bei dem kräftezehrenden Finale mit zwölf im Wechsel zu laufenden Runden auf 1600 m Höhe auf Platz zehn.

Victoria Carl und Katharina Hennig, die 2022 in Peking sensationell Olympia-Gold im damals im klassischen Stil ausgetragenen Teamsprint gewonnen hatten, waren nicht am Start.

Bei den Männern wurden Anian Sossau (Eisenärzt) und Jan Stölben (Ernstberg) Zehnte. Der Sieg ging an Norwegens Ausnahmeläufer Johannes Hösflot Kläbo und seinen Teamkollegen Paal Golberg.

Am Samstag stehen in Davos Einzelsprints an, am Sonntag werden Rennen über 20 km im Klassikstil ausgetragen.