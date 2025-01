Skilanglauf: Gimmler starke Vierte in Les Rousses

Skilangläuferin Laura Gimmler hat erneut am Podest geschnuppert - muss aber weiter auf den großen Coup warten. Beim Klassik-Sprint im französischen Les Rousses kam die Oberstdorferin am Samstag auf den vierten Platz und egalisierte in einer hochkarätig besetzten Konkurrenz ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Nach einer couragierten Vorstellung fehlten der 31-Jährigen 1,36 Sekunden zum dritten Platz. In der Qualifikation am Mittag hatte Gimmler zuvor Rang zwei belegt. Zuletzt war die Staffel-Vizeweltmeisterin schon im Klassik-Sprint der Tour de Ski in Val di Fiemme in den Endlauf der besten sechs eingezogen und hatte dort Platz fünf belegt.

Den Sieg sicherte sich etwas überraschend die Norwegerin Kristine Stavaas Skistad vor der Olympiazweiten Maja Dahlqvist und Olympiasiegerin Jonna Sundling (beide Schweden). Coletta Rydzek (Oberstdorf) schied im Halbfinale aus und wurde Zehnte, Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) war im Viertelfinale gescheitert.

Bei den Männern schaffte es als einziger Deutscher Jan Stölben durch die Qualifikation, schied dann aber sogleich im Viertelfinale chancenlos aus. Den Sieg sicherte sich in Abwesenheit von Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo der Schwede Edvin Anger.