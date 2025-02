Skilanglauf: Hennig bei Diggins-Sieg nur auf Rang 22

Katharina Hennig hat zum Abschluss eines starken Wochenendes der deutschen Skilangläufer enttäuscht. Die Olympiasiegerin belegte im italienischen Cogne nach zehn Kilometern im Kampf gegen die Uhr nur den 22. Rang, drei Wochen vor der WM wartet noch Arbeit auf die 28-Jährige.

Hennig war in dem von ihr weniger geliebten freien Stil von Beginn an ohne Chance. Nach 25:42,4 Minuten lag sie 1:42,7 Minuten hinter Siegerin Jessie Diggins (USA), die in Abwesenheit von Norwegens Topstar Therese Johaug ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute.

Am Samstag hatte Laura Gimmler im Klassik-Sprint mit dem ersten Podestplatz ihrer Karriere ein Ausrufezeichen gesetzt. "Endlich hat es geklappt. Es war ein unglaublicher Tag", sagte die 31-Jährige nach Rang drei hinter Maja Dahlqvist (Schweden) und Nadine Fähndrich (Schweiz). Gemeinsam mit Coletta Rydzek hatte Gimmler schon am Freitag mit Rang drei im Teamsprint überzeugt.

Auch die deutschen Männer zeigten drei Wochen vor der WM auf. Janosch Brugger lief am Sonntag über zehn Kilometer auf Rang sieben, es war sein bestes Ergebnis seit mehr als zwei Jahren. Nicht zu schlagen waren einmal mehr die Norweger, die wie schon am Samstag einen Dreifachsieg einfuhren.

Friedrich Moch, der am 5. Januar bei der letzten Etappe der Tour de Ski auf das Podest gelaufen war, hatte ebenso wie Victoria Carl, Johaug und weitere prominente Namen mit Blick auf die nahende WM im norwegischen Trondheim (26. Februar bis 9. März) auf die Reise nach Cogne verzichtet.