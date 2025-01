Skilanglauf: Hennig im Engadin nicht am Start

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig legt mit Blick auf die nahende WM erneut eine Weltcuppause ein. Die 28-Jährige, die wegen einer Erkältung bereits die Tour de Ski rund um den Jahreswechsel verpasst hatte, verzichtet am Wochenende auf die Rennen im Engadin. Abgesehen von der Mixed-Staffel am Freitag werden in der Schweiz nur Rennen im Freistil gelaufen, Hennig bevorzugt aber den klassischen Stil.

Angeführt wird das deutsche Loipen-Team somit von Victoria Carl, die 2022 in Peking zusammen mit Hennig Gold im Teamsprint geholt hatte. Carl wiederum wird eine Woche später im italienischen Cogne pausieren.

"Die nächsten Weltcups werden wir sehr selektiv besetzen", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder. Ziel sei ein "intensives Training" in der freien Zeit, "vor allen Dingen auch vor der anstehenden großen WM in Trondheim." Der Saisonhöhepunkt in Norwegen startet Ende Februar.