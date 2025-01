Skilanglauf: Hennig meldet sich mit Platz fünf zurück

Katharina Hennig ist fast wieder voll da: Die Skilanglauf-Olympiasiegerin hat beim Weltcup im französischen Les Rousses ein starkes Klassik-Massenstartrennen über 20 km abgeliefert und mit dem fünften Platz rund fünf Wochen vor der WM in Trondheim deutlich aufsteigende Form gezeigt. Nach zuletzt größeren gesundheitlichen Problemen und dem Verzicht auf die Tour de Ski wurde es erst auf den letzten Kilometern für Hennig schwer - mit 2:21 Minuten auf die überlegene Siegerin Frida Karlsson aus Schweden war der Rückstand letztlich groß.

Victoria Carl als Siebte und Pia Fink auf Platz acht rundeten den überzeugenden Auftritt der deutschen Frauen ab, die schon an den ersten beiden Tagen in Les Rousses geglänzt hatten. Carl, gemeinsam mit Hennig 2022 Olympiasiegerin im Teamsprint, war am Freitag über 10 km auf Platz zwei gestürmt. Laura Gimmler hatte am Samstag im Sprint als Vierte ihr bestes Karriere-Ergebnis egalisiert.

Die gebürtige Oberwiesenthalerin Hennig lag in den harten Rennen bis zur Halbzeit noch in der Spitzengruppe um Karlsson. Danach drückte die frühere Staffel-Weltmeisterin aber mächtig aufs Tempo und lief in Abwesenheit von Norwegens Rückkehrerin Therese Johaug einen Riesen-Vorsprung heraus. Im Ziel lag Karlsson 1:29 Minuten vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson, Dritte wurde Teresa Stadlober (Österreich/+1:41).

Hennig setzte sich im Sprint um Platz fünf gegen die dreimalige Olympiazweite Kerttu Niskanen aus Finnland durch und verbuchte ihr zweitbestes Saisonergebnis. Carl und Fink lagen rund drei Minuten zurück, auch Katherine Sauerbrey überzeugte als Zwölfte - vor allem im Hinblick auf die Staffel bei der WM ab dem 26. Februar war es damit ein vielversprechendes Rennen.