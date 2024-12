Skilanglauf: Mutige Carl läuft am Podest vorbei

Olympiasiegerin Victoria Carl ist beim Skilanglauf-Weltcup in Davos trotz einer mutigen Vorstellung an ihrer erster Podestplatzierung des WM-Winters vorbei gerannt. Über 20 km im klassischen Stil kam die 29-Jährige aus Zella-Mehlis am Sonntag auf den fünften Platz. Nach gut der Hälfte der Distanz hatte Carl noch auf Platz drei gelegen, dann aber auf 1600 m Höhe nichts mehr zuzusetzen gehabt.

"Es war sehr schön hier, aber auch ein richtig hartes Rennen", sagte Carl nach dem letzten Rennen vor der am 28. Dezember beginnenden Tour de Ski: "Mit Platz fünf bin ich super happy. Ich bin lange ums Podest mitgelaufen, das pusht schon."

Im Ziel lag Carl, die zuletzt im März in Lahti ebenfalls im Klassik-Zwanziger als Zweite auf dem Podest gestanden hatte, 59,3 Sekunden hinter Siegerin Astrid Öyre Lind aus Norwegen. Platz zwei ging an die Finnin Kerttu Niskanen (+10,1) vor der viermaligen Olympiasiegerin Therese Johaug (+13,5).

Johaug, die mit 36 Jahren ihr Comeback gefeiert hat, hatte zuletzt zwei Rennen gewonnen und lag auch diesmal lange auf Siegkurs. Auf den letzten drei Kilometern ging aber auch der Norwegerin die Kraft aus.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die mit Carl 2022 in Peking Olympia-Gold im Teamsprint geholt hatte, kam auf Rang neun (+2:23,9 Minuten). Dahinter liefen in Pia Fink (Bremelau/12.), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg/14.) und Helen Hoffmann (Oberhof/15.) drei weitere DSV-Starterinnen in die Top 15.

Bei den Männern kam Friedrich Moch (Isny) auf Platz 15. Sein Rückstand auf Sieger Martin Löwström Nyenget aus Norwegen betrug 2:09,2 Minuten.