Skirennläufer Dreßen: "Boost" durch die Geburt der Tochter

Skirennläufer Thomas Dreßen geht nach der Geburt seiner Tochter Elena Ende Juni mit neuem Schwung in den kommenden alpinen Weltcup-Winter. "Mir hat das einen ganz schönen Schub gegeben, was die Motivation angeht", sagte er am Dienstag bei der Einkleidung der deutschen Wintersportler in München im SID-Interview. Seine Tochter sei "ein Traum, sie ist brav, sie schläft, von der könnte man zwei oder mehr haben", ergänzte der 29-Jährige.

Zunächst habe er sich noch gefragt, bekannte Dreßen, wie es wohl werde, ob ihm vor allem das Konditionstraining im Sommer nun schwerer falle: "Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Seitdem die Kleine da ist, bin ich noch motivierter." Vor allem, wenn seine Frau Birgit mit der Tochter beim Training im hauseigenen Kraftraum vorbeischaue, "gibt mir das einen Boost", er habe "dann auch mal vom Kopf her Abwechslung", sagte der Kitzbühel-Sieger von 2018,

Für die neue Saison, die für ihn am 11. und 12. November mit den Abfahrtsrennen am Matterhorn beginnt, fühlt sich der in der Vergangenheit oft durch schwere Verletzungen gebremste Dreßen gerüstet. "Gesundheitlich bin ich zufrieden", sagte er, er sei halt "wie ein Oldtimer, der gehört gepflegt". Auch was "das Fahrerische angeht, bin ich besser als letztes Jahr, ich suche schon wieder das Limit". Anfängerfehler aus der vergangenen Saison habe er abgestellt.