Skispringen: Deutsche Meistertitel an Hamann und Freitag

Martin Hamann und Selina Freitag (beide Aue) haben beim Heimspiel in Sachsen die deutschen Meistertitel im Skispringen gewonnen. Hamann setzte sich am Samstag auf der Großschanze in Klingenthal vor Stephan Leyhe (Willingen) und Philipp Raimund (Oberstdorf) durch. Der 26-Jährige gewann erstmals die deutsche Meisterschaft, 2020 war er schon einmal nah dran gewesen am Titel. Damals wurde er Zweiter hinter Markus Eisenbichler.

Drei Wochen vor dem Start der Weltcupsaison flog Hamann in einem von Wind und Regen begleiteten Wettkampf nun auf 137 und 130,5 m. Mit 294,9 Punkten genügte das für den Sieg vor Leyhe (293,1) und Raimund (289,3).

"Ich bin superstolz, dass ich das so runtergebracht habe", sagte Hamann: "Ich konnte die Sommersaison sehr gut nutzen, habe neue Impulse gesetzt. Die Sprünge waren jetzt noch nicht am Optimum, da kann ich sogar noch ein bisschen feilen." Titelverteidiger Andreas Wellinger überzeugte im ersten Durchgang (140,5 m), fiel durch einen schwachen zweiten Sprung (129,0) aber noch auf Rang vier zurück.

Auch bei den Frauen ging der Sieg nach Aue, Freitag triumphierte zum zweiten Mal. Die 22-Jährige verteidigte ihren Titel damit erfolgreich und verwies Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid auf Rang zwei. Schmid hatte noch unter ihrem Mädchennamen Althaus im vergangenen Frühjahr bei der WM in Planica von der Normalschanze sowie im Team und im Mixed-Team triumphiert.

Am Sonntag stehen in der Vogtland Arena die Entscheidungen im Teamspringen an.