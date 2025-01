Skispringen: Kamil Stoch kehrt in den Weltcup zurück

Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger und Vierschanzentournee-Gewinner Kamil Stoch (37) kehrt bei seinem Heimspiel zurück in den Weltcup. Der langjährige Ausnahmespringer, der wegen eines Formtiefs zum Jahreswechsel bei der Tournee gefehlt hatte, erhielt für die Wettbewerbe in seiner Heimatstadt Zakopane am kommenden Wochenende von Cheftrainer Thomas Thurnbichler einen von fünf Startplätzen.

Der Routinier komplettiert damit das Heimteam, das daneben aus Dawid Kubacki, Pawel Wasek, Jakub Wolny und Aleksander Zniszczol bestehen wird. Stoch hatte zuletzt am 22. Dezember im schweizerischen Engelberg ein Weltcupspringen absolviert, wo er den 37. Platz belegte. Für die anschließende Tournee hatte sich der Olympiasieger nach eigenen Angaben nicht bereit gefühlt und die Zeit stattdessen für zusätzliche Trainingseinheiten genutzt.

Argumente für eine Rückkehr in den Kader hatte Stoch am vergangenen Wochenende geliefert, als er bei den nationalen Meisterschaften den zweiten Platz hinter Wasek belegen konnte.

Auf der Wielka-Krokiew-Schanze stehen der Skisprungelite am kommenden Wochenende ein Teamwettbewerb am Samstag und ein Einzelspringen am Tag darauf bevor.